Fußball-Landesklasse West Wittenberge und Perleberg messen sich mit Falkenseer Teams

Hoher Besuch bei den Fußballern von Veritas Wittenberge/Breese: Am Samstag ist Landesklasse-Spitzenreiter Blau-Gelb Falkensee zu Gast. In Falkensee - bei Eintracht - tritt Einheit Perleberg an. Pritzwalk empfängt Golm.