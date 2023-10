Wittenberge empfängt Pritzwalk Veritas-Trainer Manuel Roeseler fordert drei Dinge von seiner Elf Von Oliver Knoll | 19.10.2023, 15:27 Uhr Nach den letzten erfolgreichen Auftritten wollen die Spieler von Veritas Wittenberge/Breese auch im Kreisduell gegen den Pritzwalker FHV gemeinsam an einem Strang ziehen. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

In der Fußball-Landesklasse West treffen sich Veritas Wittenberge/Breese und der Pritzwalker FHV zum Verfolgerduell. Den Anschluss an die Spitze will auch Einheit Perleberg im Heimspiel gegen Chemie Premnitz halten