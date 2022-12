Ein Basketball tanzt auf dem Ring. Rund ein Jahrzehnt gab es in der Prignitzer keine Korbjäger. Das soll sich jetzt mit dem neuen Verein Elbland Towers ändern. Symbolfoto: imago images up-down up-down Neuer Basketballklub im Kreis Elbland Towers wollen alle Prignitzer Korbjäger vereinen Von Oliver Knoll | 27.12.2022, 14:21 Uhr

Jahrelang war es sehr still in Sachen Basketball in der Prignitz. Jetzt hat sich ein neuer Verein gegründet. Die in Perleberg trainierenden Elbland Towers. Ein Klub, der interessierte Korbjäger im Kreis ansprechen will