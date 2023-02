Die Kicker von Einheit Perleberg wollen im Nachholspiel bei der SG Bornim erneut punkten. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Landesklasse Einheit Perleberg will seine Erfolgsserie weiter ausbauen Von Torsten Gottschalk | 16.02.2023, 15:15 Uhr

Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Landesklasse West will Einheit Perleberg im Nachholspiel bei der SG Bornim erneut punkten. Wittenberge/Breese und Pritzwalk überprüfen in Testspielen ihre Form.