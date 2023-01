Die Handballer des SV Blau-Weiß Perleberg sind personell nach wie vor gebeutelt. Dennoch soll am Samstag im Heimspiel gegen Germania Milow ein Sieg her. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Handball-Landesliga Nord Blau-Weiß Perleberg will gegen Milow die Negativserie beenden Von Oliver Knoll | 19.01.2023, 15:22 Uhr

Für die Handballer des SV Blau-Weiß Perleberg wird es wieder ernst. In der Landesliga Nord treffen sie am Samstag um 18 Uhr in ihrem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres in der Rolandhalle auf den TSV Germania Milow.