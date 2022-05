FOTO: Torsten Gottschalk Fußball-Landesklasse West Weisener Kicker lassen in Langen zu viel liegen Von Oliver Knoll | 23.05.2022, 11:42 Uhr

Chancen für zwei Spiele und am Ende nur einen Punkt geholt. So erging es dem SV Eiche 05 Weisen in der Fußball-Landesklasse West beim 3:3 (1:2) beim Langener SV.