Spitzenreiter Rheinsberg musste in Wittstock die erste Saisonniederlage einstecken.

SV Eiche 05 Weisen – Zernitzer SV 3:1 (0:0). Eiche-Trainer Steffen Stolz schwärmte nach dem Heimsieg gegen die zuvor noch verlustpunktfreien Gäste regelrecht von seiner jungen Mannschaft. „Mit viel Geduld haben wir sehr tief stehende Zernitzer am Ende völlig verdient besiegt. Tom Stolz war Extraklasse und Pepe Drzymalski in der Offensive nicht zu stoppen. Die Abwehr mit Levin Lars Michael als starker rechter Verteidiger war auch sehr kompakt. Ich bin sehr zufrieden. Wenn wir diese Leistung immer abrufen, sind wir kaum zu schlagen“, meinte Stolz hinterher. – Tore: 1:0 Pepe Drzymalski (47.), 2:0 Tom Stolz (58.), 2:1 Alexander Huber-Schweizer (77.), 3:1 Kilian Andy Szymkowiak (88.).

Putlitzer SV – Pankower SV Rot-Weiß 1:2 (0:1). „Alles in allem ein verdienter Sieg“, meinte Groß Pankows Hannes Krüger, der seine Farben in der 9. Minute in Führung gebracht hatte. Noah Hahlweg erhöhte auf 2:0 (75.), ehe die Gastgeber durch Marvin Harm (87.) noch zum Anschluss kamen. „Wir haben es verpasst, früher das Spiel zu entscheiden. Dadurch wurde es am Ende nochmal unnötig spannend“, fügte Krüger hinzu.

Meyenburg holt Punkt in der sechsten Minute der Nachspielzeit

Meyenburger SV Wacker – FC Blau-Weiß Wusterhausen 3:3 (1:0). Mit zwei Toren kurz vor und nach der Halbzeitpause ging Wacker in Front. „Wir machen die Tore eigentlich zum perfekten Zeitraum und bringen uns dann durch nervige Fehler und Undiszipliniertheit um den Erfolg. Am Ende dann doch noch der glückliche Ausgleich. Ein gerechtes Remis, für unsere Ansprüche aber zu wenig.“ – Tore: 1:0 Jannis Gornig (45.), 2:0 Kevin Berlin (46.), 2:1 Stefan Thiel (50.), 2:2 Kevin Neumann (75./Strafstoß), 2:3 Philipp Jänchen (84.), 3:3 John Ungnade (90.+6).

SG Stahl Wittstock – FSV Blau-Weiß Rheinsberg 6:2 (4:0). – Tore: 1:0 Jonas Bienert (15.), 2:0, 3:0 Oliver Goldberg (31., 38.), 4:0 Michael Sassenhagen (44.), 4:1 Damir Thaer (59.), 5:1 Jano Karsten (60.), 5:2 Thaer (63.), 6:2 Bienert 68.). Z: 150

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke – SV 90 Fehrbellin 3:1 (1:1). – 0:1 Frederik Stalmasiak (43.), 1:1 Maik Menzel (45.+2), 2:1, 3:1 Ansumana Ceesay (56., 85.). G/R: Fehrbellin (72., 83.).

TSV Wustrau – SVP Maulbeerwalde 5:0 (0:0). – 1:0 Lucas Spitzer (54./Eigentor), 2:0, 3:0, 4:0 Daniel Seelmäcker (70., 75., 88./Strafstoß), 5:0 Richard Buggermann (90.+2).