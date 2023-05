Die 30. Beachvolleyball-Saison in der Prignitz hat begonnen. Auf der Anlage am Friedensteich in Wittenberge geht es wieder um Punkte für die Rangliste. Foto: imago up-down up-down Beachvolleyball-Rangliste Stuttkewitz/Rogner dominieren am Friedensteich in Wittenberge Von Reiner Schwarz | 30.05.2023, 16:11 Uhr

Die Beachvolleyball-Saison in der Prignitz ist gestartet. An den ersten beiden Spieltagen traten 21 Duos an die Netze der Anlage am Friedensteich in Wittenberge. Ein Duo dominierte und übernahm die Ranglisten Spitze.