Die Handballer von Blau-Weiß Perleberg treffen im Prignitzderby auf Pritzwalk Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Handball-Landesliga Nord Die Rollen im ersten Prignitzderby der Saison sind klar verteilt Von Torsten Gottschalk | 29.09.2022, 17:52 Uhr

Erstmals in dieser Saison sind in der Handball-Landesliga Nord der Männer alle drei Prignitzer an einem Spieltag im Einsatz. In der Perleberger Rolandhalle kommt es am Samstag zum Derby zwischen Blau-Weiß und Pritzwalk.