Die Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese ziehen Bilanz. Auf eine durchwachsene Hinrunde in der Landesklasse West folgte eine starke Rückserie. Die Gründe. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball: Starke Rückrunde Trainer von Veritas Wittenberge appellieren an die Ehre des Teams Von Torsten Gottschalk | 21.07.2023, 15:20 Uhr

Nach der von Hoch und Tiefs geprägten Hinrunde in der Landesklasse fanden die Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese in der zweiten Halbserie deutlich besser in die Spur. Wie es dazu kam. Eine Bilanz