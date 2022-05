Schulwettbewerb „Jugend trainiert“ Demerthiner Schüler überraschen bei Fußball-Kreisfinale Von Oliver Knoll | 06.05.2022, 13:44 Uhr

Im Jahnsportpark in Perleberg ermittelten Schulteams in zwei Fußball-Kreisfinals im Wettbewerb „Jugend trainiert“ die Teilnehmer am Regionalfinale. In drei Wettkampfklassen (WK II bis IV) waren sechs Tickets zu vergeben.