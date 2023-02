Für die Bundesliga-Kegler des SVL Seedorf hat sich die Reise nach Hannover und Cuxhaven nicht gelohnt. Beide Auswärtspartien gingen verloren. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Bundesliga: Zwei 0:3-Pleiten Kegler des SVL Seedorf verpassen anvisierten Auswärtspunkt Von Torsten Gottschalk | 06.02.2023, 13:03 Uhr

Aus dem insgeheim erhofften Punktgewinn der Kegler des SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 in den beiden Auswärtsspielen des Wochenendes in der 1. Bundesliga wurde nichts. Sie verloren in Hannover und Cuxhaven jeweils mit 0:3.