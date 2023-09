Auftakt mit Auswärtsspielen Bundesliga-Kegler vom SVL Seedorf wollen Konkurrenz ärgern Von Torsten Gottschalk | 08.09.2023, 12:15 Uhr Die Bohlekegler aus dem kleinen Dörfchen Seedorf spielen seit 1991 ununterbrochen in der 1. und 2. Bundesliga. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Mit zwei Auswärtsspielen in Kiel starten die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 am Wochenende in die neue Bundesliga-Saison. Ziel der Prignitzer ist ein „guter“ Tabellenmittelfeld.