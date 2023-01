Für die Kegler des SVL Seedorf beginnt das neue Jahr in der Bohle-Bundesliga mit einem Doppelduell gegen den SKV Bergedorf Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Zwei Duelle gegen Bergedorf Bundesliga-Kegler des SVL Seedorf starten mit personellen Sorgen Von Torsten Gottschalk | 05.01.2023, 17:42 Uhr

Mit gleich zwei Duellen gegen den SKV Bergedorf starten die Kegler des SVL Seedorf 1919 am Wochenende in der 1. Bundesliga Bohle ins neue Jahr. In der Saison 2021/22 holten die Prignitzer vier von sechs Punkten.