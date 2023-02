Die Kegler des SVL Seedorf erlebten ein erfolgreiches Heimspiel-Wochenende. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Zwei Siege auf eigener Bahn Bundesliga-Kegler des SVL Seedorf wahren ihren Heimnimbus Von Torsten Gottschalk | 27.02.2023, 12:25 Uhr

Mit zwei Siegen - einer davon in einem packenden Duell mit dem SV Fehrbellin - an diesem Spieltag bleiben die Bundesliga-Kegler des SVL Seedorf auf eigener Bahn in dieser Saison weiter ungeschlagen.