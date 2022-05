FOTO: Torsten Gottschalk Fußball auf Landesebene Brisantes Kellerduell in Perleberg, Weisen empfängt Spitzenreiter Von Torsten Gottschalk | 12.05.2022, 12:53 Uhr

Drei der vier auf Landesebene kickenden Prignitzer Teams haben am Samstag (15 Uhr) Heimrecht. Besondere brisant ist das Landesliga-Kellerduell in Perleberg. In der Landesklasse empfängt Weisen Tabellenführer Michendorf.