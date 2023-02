Schöner Erfolg für das Quartett des Inside Bowlings Clubs (IBC) Wittenberge. Es holte sich den Staffelsieg in der Regionalklasse- Symbolfoto: dpa up-down up-down Quartett holt Staffelsieg Bowlern des IBC Wittenberge gelingt der große Wurf Von Oliver Knoll | 01.02.2023, 16:45 Uhr

Das Quartett des Inside Bowling Clubs (IBC) Wittenberge hat sich am letzten Spieltag mit einer guten Leistung den Staffelsieg in der Regionalklasse Nord gesichert. Jetzt winkt der Aufstieg in die Regionalliga.