Die Bohlekegler der Spielgemeinschaft (SpG) Prignitz haben in der 2. Bundesliga Staffel 3 ein gelungenes Debüt gefeiert. Der amtierende Brandenburger Landesmeister holte in seiner Auftaktpartie gegen den Staffelmitfavoriten SG Derenburg / Ilsenburg mit dem 5415:5368 Holz beide Spielpunkte, musste aber durch das 46:32 in der Einzelpunktwertung den Zusatzpunkt (erhält das Gästeteam bei 32 und mehr Einzelwertungspunkte) abgeben und siegte nur 2:1.

Am Sonntag (10. September) gewann die Karstädt/Perleberger Spielgemeinschaft die Partie gegen Mitaufsteiger Stendaler KC aber souverän mit 5405:5289 (3:0/55:23) Holz. „Zwei Siege zum Auftakt waren wichtig, auch wenn wir gegen Ilsenburg einen Punkt abgegeben haben. Es war aber ein Schritt zum Klassenerhalt“, fand SpG-Kapitän Marcus Derlig.

Mannschaftsbahnrekord reicht SpG Prignitz nicht zum vollen Erfolg

Gegen den geschlossen auftretenden Sechser aus Derenburg/Ilsenburg mussten die Prignitzer auf der heimischen Anlage in Glövzin schon Mannschaftsbahnrekord spielen, um den Zweiten der Vorsaison auf Distanz zu halten. „Wir hatten uns alle die 900 Holz-Marke als Ziel gesetzt. Leider ist dies nicht allen von uns gelungen“, so Derlig, der auf die Frage nach dem Warum antwortete: „Die Anspannung war doch größer als erwartet. Das war Lehrgeld, das man wohl in der neuen Liga zahlt.“ Den Bestwert spielte Sebastian Rönning mit 916 Holz.

Sven Koslitz, Ricardo Grimm, Michael Geselle, Til Runge (hinten v.l.), Marcus Derlig, Sebastian Rönning und Max Jannasch (vorn v.l.) feierten ein gelungenes Debüt.

Zusatzpunkt war gegen Stendal nie in Gefahr

Gegen Stendal liefen die Gastgeber zu keiner Zeit Gefahr, den Zusatzpunkt wie am Vortag den Gästen mitzugeben. Zudem steigerte sich Routinier Sven Koslitz gegenüber dem Vortag und erzielte zusammen mit Max Jannasch mit 911 Holz den Tagesbestwert.

Ergebnisse SpG Prignitz gegen Derenburg/Ilsenburg: Marcus Derlig (901 Holz/9 Einzelwertungspunkte), Max Jannasch (912/11), Til Runge (896/5), Sebastian Rönning (916/12), Sven Koslitz (893/3), Ricardo Grimm (897/6)

Ergebnisse SpG Prignitz gegen Stendal: Derlig (893/9), Jannasch 911/12), Runge (899/9), Rönning (903/10), Koslitz (911/11), Grimm (888/6)