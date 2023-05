Nach einer dreijährigen Pause kehrt der Sparkassenpokal der Ringer des ESV Wittenberge auf die Wettkampfbühne zurück. In der OSZ-Halle gehen am Samstag mehr als 220 Kämpfer auf die Matten. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kämpfe in vier Altersklassen ESV Wittenberge erwartet mehr als 220 Ringer zum Sparkassenpokal Von Oliver Knoll | 04.05.2023, 12:57 Uhr

Kämpfe in vier Altersklassen auf vier Matten. Das bietet der 20. Sparkassenpokal der Stadt Wittenberge im Ringen am Samstag in der OSZ-Halle. Gastgeber ESV Wittenberge rechnet mit einer großen Beteiligung.