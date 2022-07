Von den Akteuren der Blitzschach-Meisterschaften am Wochenende im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus ist höchste Konzentration gefragt. FOTO: imago up-down up-down Blitzschach in Wittenberge Bayern München und FC St. Pauli kommen zur Premiere Von Oliver Knoll | 14.07.2022, 16:34 Uhr

Wittenberge feiert am Wochenende eine sportliche Premiere: Zum ersten Mal findet in der Elbestadt eine Deutsche Meisterschaft in einer Sportart statt.