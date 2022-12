10.09.2020 - Handball - Saison 2020 2021 - Testspiel - Freundschaftsspiel : HSC 2000 Coburg - HC Erlangen HCE - / OGo - Foto: cc up-down up-down Handball-Landesliga PHC Wittenberge setzt mit Heimsieg Erfolgsserie fort Von Oliver Knoll | 04.12.2022, 14:13 Uhr

Der PHC Wittenberge setzt seine Erfolgsserie in der Handball-Landesliga Nord fort. Nach Startschwierigkeiten beim 35:31 (16:18) im Heimspiel gegen den 1. SV Eberswalde II gelang am Ende der fünfte Sieg in Folge.