Olivia Nieß (M.) vom ESV Wittenberge gewann den Wettkampf über die 80-Meter-Hürden der Altersklasse W13. Foto: Torsten Gottschalk
Leichtathletik 21 Stadionrekorde bei Jahnsportfest des SSV Einheit Perleberg Von Torsten Gottschalk | 21.05.2023, 16:24 Uhr

Bei der 37. Auflage des Jahnsportfestes in Perleberg präsentieren sich die Leichtathleten der Altersklassen U7 bis Senioren in den Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen in Rekordlaune. Beim gastgebenden SSV Einheit Perleberg war man zufrieden.