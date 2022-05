Die B-Junioren der SG Lützow suchen dringend Verstärkung: hinten von links: Heinrich, Almon, Tiedemann, Kubitza, Lemcke, Memmener, unten von links: Marx, Bohnhoff, Valentin, Schoolmann FOTO: Maik Freitag Vereinsarbeit SG Lützow sucht junge Fußballer Von Maik Freitag | 29.05.2022, 13:13 Uhr

Die Nachwuchsfußballer der Sportgemeinschaft Theodor-Körner Lützow möchten in der kommenden Saison in drei Altersklassen an den Start gehen. Doch noch fehlen einige Kicker. Die will der Verein bis zu den Sommerferien finden.