„In jüngster Zeit sahen sich unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Kreisfußballverband Westmecklenburg (KFV), aber auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern, vermehrt mit Situationen konfrontiert, in denen der Unmut der Mannschaften und Zuschauer weit über das normale Maß hinaus gingen“, begründet Schiedsrichter-Obmann Robert Holst die Themenwahl beim „2. Lehrabend“ der Referees, der ausnahmsweise an einem Samstagvormittag stattfand.

In der Jugendbegegnungsstätte „Lütt Pütt" in Dargelütz bei Parchim standen den Teilnehmern ein Deeskalationstrainer, eine Sportpsychologin sowie ein Fachreferent für Regelkunde zur Seite. „Leider reiste nur etwa die Hälfte der angemeldeten Teilnehmer an", so Torsten Schünemann, selbst seit langem als Schiedsrichter im Einsatz. Er kümmert sich zudem seit kurzem um die Öffentlichkeitsarbeit im Kreisverband. Kreisverband übernimmt Regeländerung zum Wechselkontingent Bevor es los ging, gab Robert Holst eine aktuelle Entscheidung des KFV-Vorstandes bekannt, die die Herren-Teams und speziell die Schiris betrifft. „Der Landesverband hatte vergangene Woche die Erweiterung des Wechselkontingents der Mannschaften beschlossen. Unser Kreisverband schließt sich den Regelungen an." Das heißt, ab dem 1. April sind im Herrenspielbetrieb des KFV ebenfalls fünf Auswechslungen pro Mannschaft in den Pflichtspielen möglich. Schiris das richtige „Werkzeug" in die Hand geben Zurück zum Lehrgang. „Unabhängig vom ständigen Konfliktpotenzial schafft ihr es, in nahezu 99 Prozent der Spiele, diese so zu gestalten, dass alle Beteiligten im Grundsatz zufrieden sind", lobt der Schiri-Obmann zu Beginn der Veranstaltung seine Mitstreiter im KFV. Er wisse aber auch, das Beschimpfungen bis hin zu Gewaltandrohungen gegenüber Schiedsrichtern an der Tagesordnung seien.

Auch interessant:Fußball: Türkei-Lehrgang für Schweriner Schiedsrichter ein voller Erfolg! „Diese Entwicklung ist nicht zu tolerieren und absolut kontraproduktiv für die Entwicklung unseres Hobbys." Mit Sanktionen gegen die „Übeltäter" sei das Thema aber nicht abgetan. Viel wichtiger sei es, den Referees „Werkzeuge" in die Hand zu geben, damit sie in solchen Situationen angemessen reagieren sowie das Erlebte auch im Nachhinein verarbeiten und einordnen können. Körpersprache lässt sich trainieren Deeskalationstrainer Torsten Rosenbäck, Sportpsychologin Ernestin Lauber (Landessportbund MV) und der Spezialist fürs Regelwerk Mike Gielow (Schiedsrichterbeobachter Regionalliga Nord) gaben den Schiedsrichtern in kleinen Gesprächsrunden viele wertvolle Tipps. „Den meisten Ausdruck haben sie nicht in der Tonspur, sondern in der Körpersprache", lautet zum Beispiel einer der Tipps von Rosenbäck. Körpersprache könne man trainieren, legte er den Teilnehmern ans Herz. Er reiste aus Berlin an und ist Leiter des Deeskalationsprojektes in der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, dem größte kommunalen Krankenhauskonzern Deutschlands. „Nehmen sie Beleidigungen nicht persönlich. Bleiben sie professionell", war ein weiterer Rat, der allerdings nicht immer leicht umzusetzen sei. Aber auch das könne man lernen, spricht er aus eigener Erfahrung.