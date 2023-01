Nachdem die Rehnaer (hier mit Nick Nienhagen am Ball gegen die SG Roggendorf) als Tabellendritter der Kreisoberliga schon oft auf dem Rasen jubeln konnten, wollen sie das nun auch auf dem Hallenparkett tun. Foto: Maik Freitag up-down up-down Futsal-Turnier in Grevesmühlen Rehnaer SV spielt um den Hallen-Kreismeistertitel Von Maik Freitag | 01.01.2023, 15:29 Uhr

In der höchsten Hallenspielklasse des Kreisfußballverbandes Schwerin-Nordwestmecklenburg (SN-NWM) geht es am Sonntag, 8. Januar, um den Kreismeistertitel. In der Mastersliga tritt auch der Rehnaer SV im Kampf um den Titel an.