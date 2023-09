Die anspruchsvolle Strecke und die gute Organisation durch den MC Rehna haben sich deutschlandweit herum gesprochen. Zum wiederholten Mal hat sich der Deutsche Motor Sport Bund e.V. (DMSB) für einen Lauf um die Deutsche Enduromeisterschaft in der Klosterstadt entschieden. Zum 71. Mal wird somit die legendäre Fahrt „Rund um Rehna“ stattfinden. Mehr als 100 Zweiradspezialisten fahren am Sonnabend, 9. September, um die Punkte.

Während auf den Straßen rund um Rehna streng und kontrolliert nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung gefahren wird, darf auf den Sonderprüfungen in Wedendorf und Gletzow richtig Gas gegeben werden. Denn auf der hauseigenen Motocrossstrecke geht es nach der schnellsten Zeit. „Gleichzeitig sind wir froh, mit dem Fahrerlager und dem Start- und Zielbereich wieder zurück auf dem Reitplatz in Rehna sein zu dürfen“, sagt der Vorsitzende des MC Rehna Torsten Gumz.

Im Gelände ist eine gute Geschicklichkeit von Vorteil. Foto: Maik Freitag

Los geht es um 8.30 Uhr mit den ersten Starts. In den verschiedenen Klassen starten jeweils drei Fahrer im Abstand von einer Minute, um dann die 60 Kilometer lange Strecke mehrfach unter die Reifen zu nehmen. „Wer zuschauen möchte, kann das in Gletzow und in Wedendorf oder am alten Sportplatz tun. Gerade in Wedendorf wird es den Besuchern Spaß machen, da hier ein Wasserloch für eine echte Schlammschlacht sorgen wird“, sagt der MC-Chef.

Wer sich nicht auskennt, könnte auch mal schnell vom Weg abkommen. Foto: Maik Freitag

Erst am Abend erfolgt die Siegerehrung. Wenn die Rehnaer Fahrer ihren Heimvorteil nutzen, könnten auch sie wichtige Punkte im Kampf um die Deutsche- oder auch die gleichzeitig stattfindende Landesmeisterschaft holen. Erst die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden, den zuständigen Behörden, dem ADAC Hansa, den Agrargenossenschaften und Landwirten, den Grundstücksbesitzern sowie den Jagdpächtern machen diesen Wettbewerb allerdings erst möglich, lobte Torsten Gumz.

„Ich freue mich riesig auf die Veranstaltung. Ein besonderer Dank geht an alle Helfer, Streckenposten, Funktionäre, Zeitnehmer, den Sanitätskräften und den Rennärzten. Ebenfalls wie an alle Anwohner, sowie die Unterstützer und Sponsoren“, sagt Gumz.