Michael Kruse ist immer unterwegs. Manchmal selbst in sportlicher Mission, oder um Sportveranstaltungen zu planen, zu organisieren und umzusetzen. Dann fährt er auch schon mal mit dem Promotion-Wagen von A nach B. Welche Großveranstaltung er als nächstes in Schwerin organisiert, lässt sich ganz leicht an seinem Fahrzeug ablesen: Der Schweriner Nachtlauf. Das Datum, der 14. Mai, ist ebenfalls nicht zu übersehen.