Wieder erfolgreich: Jonas Braun (rechts) traf in der 92. Minute zum Siegtreffer für die Gadebuscher. Foto: Maik Freitag up-down up-down Zehn Tore in zwei Spielen Torewahnsinn der Gadebuscher Fußballer geht weiter Von Maik Freitag | 19.09.2022, 17:51 Uhr

Der Torewahnsinn der Gadebuscher Landesklasse-Fußballer hält weiter an. Nachdem die Kicker vor einer Woche fünf Mal trafen, sich am Ende aber nur einen Punkt gegen den FSV Testorf/Upahl sicherten, traten sie nun beim FC Anker Wismar II an. Wieder fielen viele Tore.