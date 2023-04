Jubeln wie hier gegen den MSV Pampow II konnten die Gadebuscher gleich vier Mal in Zarrentin. Foto: Maik Freitag up-down up-down Fußball-Landesklasse IV: TSG gewinnt Empor Zarrentin unterliegt Gadebusch zu zehnt und ohne Torhüter Von Maik Freitag | 30.04.2023, 14:34 Uhr

Die TSG Gadebusch hat ihr Auswärtsspiel in der Landesklasse am Sonnabend bei Empor Zarrentin souverän gemeistert. 4:0 gewannen die Gäste, anschließend kam es noch zu einigen denkwürdigen Ereignissen am Schaalsee.