Im Spiel gegen den Tabellenersten aus Laage am vorletzten Spieltag der Saison zeigten die Wariner (rot) ihre wohl beste Leistung der Rückrunde.

Beide Teams werden an diesem letzten Spieltag den Tabellenstand ausblenden und versuchen, vor bestimmt vielen Zuschauern beider Lager ein echtes Derby abzuliefern. Anpfiff ist am Sonnabend, 10. Juni, um 14 Uhr in Brüel.