Viel Einsatz, so wie hier in den Schlusssekunden beim jüngsten Heimspiel, als sogar der Teterower Torhüter (Nr.1) mitten im Getümmel im Wariner Strafraum auftauchte, wird auch im Spiel in Güstrow von den Gästen abverlangt werden.

Foto: Uwe Kolbusa