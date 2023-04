Die Wariner (rot) kamen nur schwer in die Zweikämpfe. Hier Tobias Sabel beim Kopfball. Links daneben der zweifache Torschütze des SV Dabel Franz Karrasch (Nr. 13). Foto: Uwe Kolbusa up-down up-down Fußball Landesklasse III FC Seenland Warin bleibt auch beim SV Dabel ohne Punkte Von Uwe Kolbusa/Thomas Zenker | 30.04.2023, 15:33 Uhr

Für die Wariner war es in der Rückrunde die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Der Ausfall mehrerer Stammspieler, konnte wie schon im vergangenen Spiel in Güstrow, nicht kompensiert werden.