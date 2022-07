Noch mehr Torgefahr im gegnerischen Strafraum erzeugen, ist das Ziel der Wariner. So wie hier beim Kopfball von Lucas Wichert im Testspiel gegen den SV Stralendorf. FOTO: Uwe Kolbusa up-down up-down Fußball in MV Generalprobe für FC Seenland Warin bei der SG Carlow Von Thomas Zenker | 27.07.2022, 13:33 Uhr

FCS Warin läuft zum letzten Vorbereitungsspiel in Carlow auf. Punktspielstart in der Landesklasse ist am 6. August beim TSV Goldberg.