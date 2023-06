Siegtorschütze in der 86. Minute: Toby Spiewack (rechts, hier im Spiel gegen den FC 95 II) kann es kaum fassen. Foto: Maik Freitag up-down up-down Landesklasse IV: Unglaubliches Spiel SG Carlow dreht Drei-Tore-Rückstand und gewinnt bei Pampow II Von Maik Freitag | 04.06.2023, 17:48 Uhr

Die SG Carlow hat in der Landesklasse wieder einmal für eine faustdicke Überraschung in einer 90-minütigen Spielzeit gesorgt. Nachdem das Team beim MSV Pampow II bereits 1:4 zurücklag, gewann es am Ende 5:4.