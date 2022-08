Auch wenn diese Szene folgenlos blieb: Die PSV-Angreifer hatten es gegen die Boizenburger Defensive oft zu leicht. FOTO: Tilo Röpcke up-down up-down Fußball-Landesliga in MV 2022/23 Doppelpack von Pierre Kaatz war zu wenig für Aufbau Boizenburg Von Thomas Willmann | 07.08.2022, 18:18 Uhr

Den Landesliga-Auftakt hatte man sich in Boizenburg und in Polz anders vorgestellt. Beide Teams gingen in ihren Sonntagsspielen als Verlierer vom Platz.