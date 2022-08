„Alles mutig ausprobieren“ lautet auch in diesem Jahr das Motto in der Wittenburger Mehrzweckhalle FOTO: Thomas Willmann up-down up-down Trendsportarten Wittenburger Sporthalle verwandelt sich in Parkour-Arena Von Thomas Willmann | 25.08.2022, 17:57 Uhr

Alles, was sich in einer Sporthalle als Hindernis anbietet, wird wieder zum Einsatz kommen. In Wittenburg heißt es am Sonnabend, 27. August, zum zweiten Mal „Parkour-Zeit“.