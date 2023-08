Als sich die Sonne blicken ließ waren alle Stationen der Tour, im Vordergrund Beachvolleyball mit dem Schweriner SC, gut besucht. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Barracuda Beach in Neustadt-Glewe Rostock Seawolves und SSC Palmberg Schwerin präsentieren sich am Neustädter Strand Von Thomas Zenker | 01.08.2023, 16:44 Uhr

Am Strand kann man nur in der Sonne liegen? Weit gefehlt. Die Angebote bei der Aktiv Strand Tour der AOK am Barracuda Beach zeigten, was alles geht.