Das Verbandsliga-Derby zwischen Hagenower SV und TSG Wittenburg ist für alle Beteiligten immer wieder ein Saisonhöhepunkt. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Handball-Verbandsliga West 2022/23 Spielleiter Hagemeisters größter Wunsch: „Störungsfreie Saison“ Von Thomas Willmann | 01.09.2022, 14:24 Uhr

Die Verbandsliga-Handballer in MV starten am Wochenende in die Saison 2022/23. Gespielt wird wieder in zwei Staffeln, wie vor Corona.