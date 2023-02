Er rettete das Remis für den SC Parchim in Wismar: Marcel Bauer (l.) hier zusammen mit Arkadivsz Kukkuk im Verbandsliga-Hinspiel gegen den FSV Rühn. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Tischtennis Verbandsliga MV TT-Herren vom SC Parchim haben Aufstieg noch in eigener Hand Von Thomas Zenker | 08.02.2023, 16:11 Uhr

Es ist in den letzten Wochen nicht alles so gelaufen wie erwartet. Die Tischtennis-Herren des SC Parchim ließen in der Verbandsliga Punkte liegen. Der Aufstieg ist aber noch drin.