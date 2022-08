FOTO: Imago Images (Symbolbild) Fußball-Landesklasse IV in MV Empor Zarrentin dreht verrücktes Spiel und gewinnt mit 8:3 Von Thomas Willmann | 14.08.2022, 18:39 Uhr

Dieses Landesklasse-Spiel auf dem Zarrentiner Sportplatz am See wird allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Und das nicht nur wegen der elf Tore.