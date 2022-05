Thomas Winkelmann scheint nahtlos da anknüpfen zu wollen, wo er im Vorjahr aufgehört hat. Nachdem der Triathlet aus Kogel in der vergangenen Saison reichlich Titel und Edelmetall abgeräumt hat, steigt er in die neue Wettkampfsaison gleich wieder mit einer internationalen Spitzenplatzierung ein. Bei den Europameisterschaften über die olympische Distanz sicherte sich der 39-Jährige in der Altersklasse M40 die Silbermedaille.

Der Wettergott meinte es an diesem Tag nicht sonderlich gut mit den Triathleten. Die Temperaturen lagen bei 15 Grad im Wasser und sogar nur 11 Grad an der Luft. Als Bonus obendrauf gab es noch strömenden Regen.

Es fehlte die letzte Spritzigkeit

Es fehlte dem 39-Jährigen nach eigener Einschätzung so ein wenig an Spritzigkeit. Das führte er auf das veränderte Trainingspensum hin, das ganz auf den nächsten Höhepunkt ausgerichtet ist. Am 5. Juni bestreitet Thomas Winkelmann beim Ironman in Hamburg seinen ersten Wettkampf über die Langdistanz.

Lesen Sie auch:Kogeler Thomas Winkelmann vor seinem ersten Ironman-Start

Raik Hellwig, der sich bei seinem Saisoneinstieg in Lubmin zuvor den Duathlon-Landesmeistertitel in seiner Altersklasse sichern konnte, hat als nächste Ziele die deutschen Meisterschaften im Sprint und über die olympische Distanz in Hannover beziehungsweise Berlin ins Auge gefasst.

Wenn alles glatt läuft, könnten Winkelmann und Hellwig bei den Sprint-Europameisterschaften in München (12. bis 14. August) dann wieder gemeinsam an der Startlinie stehen.