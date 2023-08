Fußball-Landesliga West MV Torjäger Robert Wallbaum trifft auf seine ehemaligen Polzer Teamkollegen Von Thomas Willmann | 24.08.2023, 15:25 Uhr Über viele Jahre war Robert Wallbaum (in Blau) ein Torgarant für den SV Blau-Weiß Polz. Jetzt trifft er im Trikot der SpVg Cambs-Leezen auf seine alten Teamgefährten. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

In den Fußball-Landesspielklassen steht der zweite Spieltag an. In Leezen kommt es dabei zu einem Wiedersehen alter Bekannter.