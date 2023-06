Schön anzuschauen: Das Parchimer Segelrevier Wockersee während der Jugendsportspiele. Foto: Thomas Zenker up-down up-down 30. Jubiläum Parchimer Segelfreunde Schnuppertraining zum Tag der offenen Tür am Seglerheim Von Thomas Zenker | 28.06.2023, 17:27 Uhr

Segler und solche, die es werden wollen, sollten sich den 8. Juli 2023 vormerken. Die Parchimer Segelfreunde laden an ihrem 30. Jubiläum zum Tag der offenen Tür in ihr Domizil am Wockersee ein.