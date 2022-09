Vor drei Jahren überzeugte Daniel Ahlers (r.) gegen Jamshid Nezami als bester Amateur des Abends. Der Boizenburger steigt auch diesmal wieder in den Neustädter Ring. Foto: Günther Schulz up-down up-down Boxen in Neustadt-Glewe Im Neustädter Ring fliegen wieder die Fäuste Von Thomas Willmann | 14.09.2022, 14:12 Uhr

Bei Boxabenden in der Neustädter Sporthalle „Zur Kuhdrift“ geht es immer hoch her. Das soll nach dreijähriger Corona-Pause wieder so sein. Eine Neuauflage steht an.