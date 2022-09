In Kiel konnten die Parchimerinnen einen glatten 3:0-Sieg bejubeln. Foto: Dana Gau up-down up-down Volleyball Regionalliga Nord 2022/23 Souveräne Leistung der Frauen des 1. VC Parchim beim Kieler TV Von Thomas Zenker | 25.09.2022, 17:31 Uhr

In der Regionalliga ging der 1. VC Parchim in Kiel erfolgreich auf Punktejagd. Tags darauf war Zweitligist Stralsund zum Pokal in der Fischerdammhalle zu Gast.