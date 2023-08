Fußball-Landesliga West MV SG 03 Ludwigslust/Grabow gelingt mit Sieg gegen Hafen Rostock optimaler Saisonstart Von Thomas Willmann | 26.08.2023, 17:15 Uhr In dieser Szene kann Thomas Friauf (r. am Ball) noch gestoppt werden. Kurz vor der Pause war der Routinier aber beim 2:0 für die SG 03 Ludwigslust/Grabow zur Stelle. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Das war mal ein Statement. Nach dem 2:1-Auftaktsieg in Schwerin legten die Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow am 2. Spieltag im Grabower Waldstadion in überzeugender Manier nach.