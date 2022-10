Mit seinem Doppelpack war Thomas Friauf (r., hier in einem früheren Spiel) maßgeblich am Heimsieg der SG 03 Ludwigslust/Grabow beteiligt. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Landesliga West MV SG 03 Ludwigslust/Grabow bezwingt SV Plate dank Friauf-Doppelpack Von Tim-Julius Berchtold | 15.10.2022, 17:17 Uhr

Bereits früh in der Anfangsphase sorgte die SG 03 Ludwigslust/Grabow für klare Verhältnisse. Thomas Friauf war mit zwei Toren maßgeblich am Heimsieg in der Landesliga West MV gegen den SV Plate beteiligt.