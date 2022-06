Mit Vorschotfrau Claudia Müller sicherte sich Volker Schoen (rechtes Boot) den Landesmeistertitel in Sachsen. FOTO: Jörg Diebel up-down up-down Segeln in Sternberg Gute Ergebnisse bei herausfordernden Bedingungen Von Jochen Quandt und Thomas Willmann | 27.06.2022, 18:25 Uhr

Die Regattasaison ist in vollem Gange. In den verschiedenen Revieren sind auch die Aktiven vom Sternberger Seglerverein immer mit am Start.