Jugend trainiert für Olympia Handball Schulteams aus Plau, Parchim und Lübz beim Landesfinale dabei Von Thomas Zenker | 30.01.2023, 17:03 Uhr

Nach der Corona-Pause fand das Regionalfinale Handball im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in Plau am See statt.