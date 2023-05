Hier schirmt Tom Schätz den Ball ab. Der Parchimer Stürmer schnürte gegen Boizenburg ein Dreierpack. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Fußball Landesliga West MV SC Parchim wird Favoritenrolle gegen SGA Boizenburg gerecht Von Thomas Zenker | 01.05.2023, 15:06 Uhr

Gegen den Tabellenletzten SG Aufbau Boizenburg zogen sich die Parchimer Landesliga-Fußballer von Beginn an die Favoriten-Jacke an und holten souverän drei Punkte. Los ging es im Stadion am See aber erst um 17 Uhr.